Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Arifiye'deki yeni yerinde hizmet verecek

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SAKARYA (AA) - Serdivan'da geçici olarak hizmet veren Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, 7 Ekim itibarıyla Arifiye'deki yeni binasına taşınırken, boşaltılan bina tescillenerek Serdivan Devlet Hastanesi olarak hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toyotasa Acil Yardım Hastanesinin, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi adıyla Arifiye'de tamamlanan yeni binasına taşınma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Müdürlük koordinasyonunda hastane yönetimi tarafından yapılan planlama doğrultusunda yeni binaya ilk olarak servislerin taşınmaya başlanacağı, poliklinik hizmetlerinin de 7 Ekim Cuma günü saat 16.00 itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Yeni binada tüm hazırlıkların tamamlandığı aktarılan açıklamada, acil servis hizmetiyle 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla Arifiye'de hizmet verilmeye başlanacağı kaydedildi.

Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetlerinin 10 Ekim Pazartesi günü verilmeye başlanacağı belirtilen açıklamada, "Sadıka Sabancı Devlet Hastanesinin Arifiye'de tamamlanan yeni binasıyla bölge halkına hizmet vereceği belirtilirken, taşınma işlemlerinin ardından Serdivan'da boşaltılan hastane binası tamamen yeni bir tescille ve tamamen kendi kadrosuyla Serdivan Devlet Hastanesi olarak bazı yenileme çalışmalarından sonra hizmet vermeye başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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