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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uçan Raketler Projesi" Sakarya'da tanıtıldı

AA

"Uçan Raketler Projesi" Sakarya'da tanıtıldı

SAKARYA (AA) - Masa tenisinde çocuk ve gençlere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi amacıyla hayata geçirilen "Uçan Raketler Projesi"nin tanıtımı, Sakarya'da yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit Bilgisayar Hizmetleri şirketi iş birliğinde hazırlanan projenin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, projenin hayırlı olmasını, ülke gençliğine güzel değerler kazandırmasını temenni etti.

Kaldırım, iyi yetişmiş ve ahlaki değerlere sahip nesillere ihtiyaç olduğunu, bunun için böyle projelerin sayısının artması gerektiğini vurguladı.

Sakarya'nın spor alanında markalaştığını anlatan Kaldırım, kentin, Türkiye'nin 100. yılında ülkeyi, uluslararası alanda başarıyla temsil eden şehirlerden olacağına inandığını kaydetti.

Projelerle gençlerin yeteneklerini anaokullarından itibaren keşfetmeye çalıştıklarını dile getiren Vali Kaldırım, "Hem sağlıklı hem ahlaklı, erdemli gençlerin yetişmesi hem gençlerin bunu hayat tarzına getirmeleri, sürdürülebilir kılmaları hem de uluslararası düzeyde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak, bizi gururlandıracak başarılar elde etmeleri için bu tür faaliyetler, projeler, işbirlikleri çok önemli." diye konuştu.


- Yetenekli olanlar Türk sporuna kazandırılacak


Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da gençlerin daha donanımlı yetişmesi için önemli projelere imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu tür hizmetlerde özel sektörün sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının kendileri için ayrı anlam ifade ettiğini aktaran İnanç, "Masa tenisi branşında daha çok gencimize ve çocuğumuza ulaşmak, onlara bu sporu yaptırmak ve yetenekli olanları Türk sporuna kazandırmak amacıyla başlatılan bu projeyi oldukça önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da kentte eğitim gören öğrencilerin en az bir spor dalıyla tanışmalarını sağlamak ve sporu gençlerin hayatlarında yaşam felsefesi haline getirebilmek amacıyla "Spor Sakarya" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Savaşçı, "Uçan Raketler" projesi kapsamında kentteki okullara sağlanacak malzeme ve eğitim desteği için teşekkürlerini iletti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen de federasyon olarak bu tür organizasyonlara ciddi destek sağladıklarını belirterek, çocuklara dokunarak onları hayata hazırlama ve spora yönlendirme noktasında önemli adım atıldığını söyledi.


- "Düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz"


Hitit Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç ise projenin federasyon partnerliğiyle 2018 yılında başlatıldığını söyledi.

Projenin 5'ncisini Sakarya'da başlattıklarını belirten Karaağaç, "Türkiye'nin ilk ve tek sürdürülebilir masa tenisi projesi olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Uçan Raketler ile çocuk ve gençleri masa tenisiyle buluşturmayı, sevdirmeyi ve masa tenisi sayesinde sağlıklı yaşamla düzenli spor yapma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Masa tenisine erişimi olmayan öğrenciler için hem ekipmanlar hem de profesyonel masa tenisini birleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Karaağaç, masa tenisinde genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek ülkeyi bu alanda dünyada temsil edecek sporcuların kazanılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler masa tenisi maçı yaptı.

Proje kapsamında kentteki 80 okulda 25 bin öğrenciye ekipman desteği sağlanmasının yanı sıra 95 gönüllü öğretmene antrenörlük eğitimi verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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