Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.

Cebesoy'un vefatının 55. yılı dolayısıyla Alifuatpaşa Mahallesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Ali Fuat Cebesoy'un hayatı ve eserlerinin anlatıldığı programda, İlçe Müftüsü Murat Okuyar dua etti.

Daha sonra Geyve Kaymakamı Murat Güven, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, gaziler ve vatandaşlar, Cebesoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Başkan Kaya, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele kahramanını saygıyla yad ettiklerini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ali Fuat Cebesoy ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi'ni gezdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.