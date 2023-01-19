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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da esnaf ve sanatkarlara kredi dağıtımı sürecek

AA

Sakarya'da esnaf ve sanatkarlara kredi dağıtımı sürecek

SAKARYA (AA) - Sınırlı Sorumlu 25. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Yılmaz, esnaf ve sanatkarlara 2023 yılında da kredi dağıtımına devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, birliğe bağlı 17 kooperatifte başlattıkları olağan kongrelerin ilk Kocaali Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde yapıldığını anımsatarak, sonuncusunu 26 Şubat'ta bitireceklerini bildirdi.

Daha sonra Bölge Birliği Kooperatifi'nin kongresini yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Kongrelerimizde tam neşe, birlik ve beraberlik örneği oluyor. İşlerinden dolayı uzun süre birbirlerini göremeyen arkadaşlarımız da hasret gidermektedir." dedi.

Yılmaz, 17 kooperatifte 15 binden fazla ortakları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlardan 11 binine kredi kullandırmışız. 2023 yılında da esnaf ve sanatkarlarımıza kredi dağıtımımıza devam edeceğiz. Kooperatiflerimizde plasman (yatırım) sıkıntısı yoktur. Bu konuda Ankara Merkez Birliği Başkanımız, Ticaret Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da plasman konularında büyük katkıları olmuştur. Kendilerine ortaklarımız adına teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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