Sakarya'da sağanak nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren yoğun yağışlara karşı önlem almak için sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.



Özellikle Söğütlü ilçesinde yaşanan ve tarım arazilerinin bir kısmını etkileyen su baskını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla etkili olmadan çözüme kavuşturuldu.



Tokmaklıdere ve Fındıklı mahallelerinin kesişim noktasındaki yol üzerinde de etkili olan su baskını, yerleşim yerlerini etkisi altına almadan önlendi.



Gece saatlerinden beri teyakkuz halinde olan ekipler, yeni yağış uyarısı nedeniyle yarına kadar sahada çalışmalarını sürdürecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.