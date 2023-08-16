Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 17-19 Ağustos'ta beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, meteoroloji tahminlerine göre olumsuz hava ve deniz koşullarının gelecek günlerde de süreceği kaydedildi.

        Elverişsiz şartların denizde riskli ortam oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, "Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve rip akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya

        Benzer Haberler

        Vali Kaldırım'dan basın mensuplarına veda ziyareti
        Vali Kaldırım'dan basın mensuplarına veda ziyareti
        Adapazarı'nda açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi
        Adapazarı'nda açık hava çocuk sineması etkinliği düzenlendi
        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
        Sakarya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 akademik personel alacak
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 akademik personel alacak
        SAKARYA'DA MİLYONLARCA KELEBEĞİN ÖLÜM DANSI
        SAKARYA'DA MİLYONLARCA KELEBEĞİN ÖLÜM DANSI