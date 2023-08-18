SAKARYA (AA) - MHP Karapürçek İlçe Başkanlığına Mustafa Hıraç seçildi.

Şehit Tuncay Özdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Karapürçek 14. Olağan İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu dava her zaman bakidir. Şahıslar geçicidir fakat değerli olan bu harekete hizmet edip ömrümüzün sonuna kadar bu hareketin içerisinde kalıp canla başla hizmet etmektir." dedi.

Tek listeyle girilen seçimde Mustafa Hıraç, MHP Karapürçek İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, eski MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, siyasi parti ilçe başkanları ve delegeler katıldı.