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        Sakarya'da fındık hasadı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:51
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        Sakarya'da fındık hasadı sürüyor
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde günün erken saatlerinde başlayan fındık mesaisi, bunaltıcı sıcaklara rağmen akşama kadar sürüyor.

        Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelerek, konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, ev ekonomilerine katkı sağlamak için sıcak havada yoğun mesai harcıyor.

        Bahçe sahibi Süleyman Çakırbaş (45), AA muhabirine, sabah 7'de iş başı yapıldığını, akşam 6'ya kadar çalışmaya devam edildiğini anlattı.

        Sıcak çarpma riskine karşı tedbirli davrandıklarını aktaran Çakırbaş, "Topladığımız hasadı akşamdan harman yerimize götürüyoruz orada da gece yarısına kadar topladıklarımızı seriyoruz. Bu ayımız çok çalışmayla geçiyor." diye konuştu.

        Yaklaşık 2 ay sürecek hasat için Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden 20 kişiyle fındık toplamaya gelen işçi çavuşu Hadi Güner (55), 20 gündür kentte bulunduklarını söyledi.

        12 yıldır her sene Sakarya'ya mevsimlik işçi olarak geldiklerini belirten Güner "20 kişilik grup ile geldik, 50 gün kalacağız, bazı gruplar yaklaşık 3 ay kadar kalıyor. Belediye, Kaymakamlık ve Karapürçek halkı bize yardımcı oluyor, bahçeye kola ve karpuz getiriyorlar." ifadesini kullandı.

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