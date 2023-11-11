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        Taraklı'da bahçeden ayva çalan 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçeden minibüsle ayva çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:52
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        Taraklı'da bahçeden ayva çalan 3 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bahçeden minibüsle ayva çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçede ikamet eden İ.B, kendisine ait bahçeden ayva çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu aracı kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

        Minibüsteki 70 kilogram ayva ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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