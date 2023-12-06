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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde "Sakarya Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:22
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde "Sakarya Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde aralarında devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı 28 üniversitenin katılımıyla düzenlenen fuarda, üniversite adaylarına yönelik genel ve bölüm düzeyinde tanıtımlar yapıldı, adayların soruları cevaplandırıldı.

        SUBÜ'nün çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarından akademisyenlerinin adaylarla buluştuğu fuara katılan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, katılımcı üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı.

        SUBÜ Tetra Topluluğu, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi ise öğrencilerin ilgili birimlerde geliştirdikleri ve TEKNOFEST yarışmalarında başarı kazanan araçlar ile "Kobuki" ve "KomiBot" isimli robotlarını sergiledi.

        - Adapazarı'nda okul servis şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi

        Adapazarı Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla okul servis aracı şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

        İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Fikret Güldemir ve Fatih Güney'in katılımıyla Adapazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitim, Astsubay Kıdemli Başçavuş Seydi Ünal ve Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Alper Yağmur rehberliğinde gerçekleştirildi.

        Yolcu güvenliği, araçların içinde bulunan trafik ve ilk yardım setinin önemi, hava şartlarına uygun hareket edilmesi, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilmesi, "Okul Taşıtı" yazısı ve kırmızı ışık veren "Dur" lambasının araç üzerinde ve çalışır vaziyette olması, emniyet kemerinin bulunması ve kullanılması konularında bilgilendirilme yapılan eğitimin birinci kısmı yoğun katılımla tamamlandı.

        - Akyazı'ya yeni içme suyu altyapısı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Ada Caddesi ve civarında başlattığı 5 bin 500 metrelik içme suyu hattı tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardan beri bölgeye hizmet veren ve yıpranması sonucunda su kayıplarına neden olan hat yenilendi.

        İçme suyunda işlemlerin tamamlanmasıyla Ada Caddesi ve civarındaki tüm yerleşim alanları kesintisiz içme suyuna kavuştu.

        SASKİ ekipleri, yağmur suyu hattı yenilemesinin tamamlanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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