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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:52
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        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        D-650 kara yolunun Teşvikiye Mahallesi mevkisinde yerde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Nuri Yılmaz (48) isimli kişinin öldüğü belirlendi.

        Yılmaz'ın, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarından 54 AEL 339 plakalı aracın Yılmaz'a çarptığını belirleyen ekipler, aracı, Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki evin garajında buldu. Ekipler, sürücü T.K'yi (21) gözaltına aldı.

        Yapılan kontrolde 0,54 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bir lojistik firmasında tır şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemi sonrası İstanbul'a gönderildi.

        Galeri
        Galeri

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