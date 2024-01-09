Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız verdi.

Hakkında 3 ayrı suçtan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.Y'nin ilçede olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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