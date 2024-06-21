Sakarya'da restore edilen tarihi banka binası müze olarak hizmet vermeye başladı

Sakarya'da 1913'te Adapazarı Türk İslam Bankası olarak kurulan, daha sonra adı Türk Ticaret Bankası olarak değiştirilen kurumun tarihi binası, restorasyonun ardından müze olarak hizmet vermeye başladı.

Tarihi banka binası, Adapazarı Belediyesinin girişimleri sonucu yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla müzeye dönüştürüldü.

Şehrin ticaret ve kültür tarihini yansıtan Adapazarı Ticaret Müzesi, Adapazarı'nın kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Müzenin açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, bankanın, 100 yıl önce siyasi bağımsızlığı kazanmanın yanında ekonomik bağımsızlığı da kazanma yolunda atılan ilk adımlardan biri olduğunu söyledi.

O süreçte ülkenin işgal edildiğini ve yapılan uluslararası anlaşmalarla ekonomik birçok imkanın yabancıların elinde olduğunu anımsatan Karadeniz, "1913'te burada atılmış olan bu adım, ekonomik bağımsızlığımıza giden ilk adımdır. O yıllarda Türk Ticaret Bankasının açılmış olması, Ticaret Odasının kurulmuş olması, Adapazarı'nın diğer emsal illere göre daha önde yol almasını sağlamış." dedi. Karadeniz, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Adapazarı'nın kurtuluşunun 103. yılında çok anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk Ticaret Bankasının, hem Adapazarı hem de Türkiye için öneminden bahseden Yavuz, eserin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise Adapazarı'nın, tarih boyunca ticaretin ve kültürel zenginliklerin buluştuğu bir şehir olduğunu söyledi. Binanın, geçmişin anılarına, ticaretin izlerine ve yarınlara ışık tutan hazine niteliğinde olduğuna işaret eden Işıksu, şöyle devam etti: "Adapazarı İslam Ticaret Bankası, 1913'te ekonomik esarete karşı bir direnişle büyük bir gayret ve öz veriyle kurulmuştur. Türkiye'nin ilk özel bankası olan Adapazarı Ticaret Bankasının tarihi binası şimdi Adapazarı Ticaret Müzesi olarak yeni bir kimlik kazanıyor. Bu müze sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan, genç nesillere ilham veren ve ticaretin ruhunu yaşatan merkez olacaktır. Ayrıca Türk Ticaret Bankasının da katkılarıyla bu müze ekonomik tarihimizin ve ticaret kültürümüzün en değerli örneklerini barındırarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacaktır."

Işıksu, binanın müzeye dönüştürülmesine katkı verenlere şükranlarını iletti. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da programda konuşma yaptı. Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Adapazarı'nın kurtuluşunun 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Kurtuluş Savaşı'na katılan Halit Molla'nın Söğütlü ilçesindeki Sıraköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.