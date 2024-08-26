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        Sakarya'da kereste atölyesinin çatısından düşen genç hastanede öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kereste atölyesinin çatısından düşerek ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:30
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        Sakarya'da kereste atölyesinin çatısından düşen genç hastanede öldü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kereste atölyesinin çatısından düşerek ağır yaralanan genç hastanede yaşamını yitirdi.

        Yayla Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla fotoğraf ve video çekmek için kereste atölyesinin çatısına çıkan Bulut Bumin (17), bastığı yerin çökmesi sonucu yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gencin cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaali Sahil Mezarlığı'na defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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