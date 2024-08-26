Sakarya'da kereste atölyesinin çatısından düşen genç hastanede öldü

Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yayla Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla fotoğraf ve video çekmek için kereste atölyesinin çatısına çıkan Bulut Bumin (17), bastığı yerin çökmesi sonucu yere düştü.

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