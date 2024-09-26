Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, 15 Temmuz Bulvarı'ndaki kavşakta cip ile otomobilin çarpışması yer aldı.
Donatım Kavşağı'nda ise farklı yönlere giden iki otomobilin çarpışması kayıtlara geçti.
Mithatpaşa Mahallesi hemzemin geçit yakınlarında, elektrikli skuter sürücüsünün hafif ticari aracın çarpmasıyla yere düşmesi kameralarca kayıt altına alındı.
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