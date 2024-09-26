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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

        Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:58 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:58
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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, 15 Temmuz Bulvarı'ndaki kavşakta cip ile otomobilin çarpışması yer aldı.

        Donatım Kavşağı'nda ise farklı yönlere giden iki otomobilin çarpışması kayıtlara geçti.

        Mithatpaşa Mahallesi hemzemin geçit yakınlarında, elektrikli skuter sürücüsünün hafif ticari aracın çarpmasıyla yere düşmesi kameralarca kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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