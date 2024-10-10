Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Nefroloji Servisi Diyaliz Ünitesi'ne hayırsever iş insanları tarafından 4 hemodiyaliz cihazı bağışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SEAH Başhekimliği binasında düzenlenen programla hayırseverlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

Törende, Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hamad Dheir, Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslam, Doç. Dr. Zafer Ercan, Uzman Dr. Musa Pınar, Dr. Ferit Yavuzyılmaz, Dr. Mine Günaydın ve diyaliz sorumlu hemşiresi Emrah Tepe hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dheir, diyaliz makinelerinin böbrek yetmezliği olan hastalar için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu makineler sayesinde böbrek hastaları hayatlarını sürdürebiliyor. Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası var. Dolayısıyla bu bağışı çok değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra bağışçılar Fatma Develioğlu, Faruk Güzeldağ, Ahmet Balaban, Gürkan İsmailoğlu, Orhan Bekir ve Serkan Sabuncu adına düzenlenen plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

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