Sakarya'da okuyacak üniversite öğrencileri şehrin güzelliklerini Büyükşehirle tanıdı

Üniversite eğitimi için Sakarya'ya gelen öğrencilere, şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yüksek öğretimde yeni dönemin başlamasıyla Esentepe Kampüs Yerleşkesi'nde başlayan Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin şehri tanıdığı, yapılan gençlik projeleriyle ilgili bilgi aldığı etkinlikte, Büyükşehirin standı büyük ilgi gördü.

Büyükşehir görevlileri, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli ülkelerinden eğitim için gelen gençlere, Sakarya'nın güzelliklerini, kültürel değerlerini, doğal mekanlarını ve sosyal donatı alanlarını tanıttı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde yürütülen gençlik projeleri hakkında bilgilendirilen gençler, kültür ve sanat merkezleri, kütüphaneler ve sosyal işletmeler hakkında bilgi aldı. Yeşilin ve mavinin bütün tonlarına ev sahipliği yapan Sakarya'ya hayranlık duyan öğrenciler, ulaşımda kendilerine uygulanan yüzde 54 indirim müjdesinden memnun kaldı.