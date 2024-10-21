GÜNCELLEME 3 - Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkarak 5 iş yerine sıçrayan ve yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Beşköprü Mahallesi D-100 kara yolunun yanında bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatte alevleri söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.