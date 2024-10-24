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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:25
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan J.İ, T.K, A.K. ve F.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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