Sakarya'da "Engelli Girişimi Şart" eğitimleri düzenlenecek

Proje yürütücüsü Mahmut Kılıç da en az 3 bin engelli bireye eğitim vermeye planladıklarını kaydederek, engellilerin yeni girişimler kurmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Koca, engelli bireylerin el becerilerini geliştireceklerini, girişimcilik eğitimlerine adaptasyon süreçlerini hızlandıracaklarına işaret ederek, engeli bireylerin kendi kooperatiflerini kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sezer Koca, AA muhabirine, engelli bireylere girişimcilik eğitimi verilmesini ve ekonomiye katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıya, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi, Sakarya KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kadın ekiplerinin de yer aldığı projede eğitimlerin 15 Kasım'da başlaması planlanıyor.

Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, "Engelsiz Bir Hayat İçin Engelli Girişimi Şart" projesi kapsamında eğitimler düzenleyecek.

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