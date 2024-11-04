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        Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:14
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        Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı.

        Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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