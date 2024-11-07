Sakarya'da lise öğrencileri lösemili çocuklar için bağış topladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lise öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bağış kampanyası düzenledi.

Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdikleri kampanyada lösemili çocuklar yararına bağış topladı.

Öğrenciler, "Lösemi değil, iyilik bulaşır", "Lösemili çocuklar için el ele" ve "Ne kadar bağış, o kadar iyilik" yazılı dövizler de taşıyarak farkındalık oluşturdu.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın'ın da ziyaret ettiği öğrenciler, toplanan bağışları Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) gönderecek.