Serdivan'da anne baba adayları doğum sürecine ilişkin bilgileri gebe sınıfında öğreniyor

Serdivan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde (SHM) açılan gebe sınıfında, anne ve baba adaylarına doğum sürecine ilişkin ücretsiz bilgi veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SHM'nin gebe sınıfında yürütülen programda, gebelik sürecindeki fizyolojik ve psikolojik değişimlerden doğumun evrelerine, doğum ağrısıyla baş etme yöntemlerinden yenidoğan bakımına, anne sütünün öneminden emzirme tekniklerine kadar pek çok konu ele alınıyor.

Gebe sınıfından faydalanan anne adayları doğuma hazırlanırken, baba adayları da sürece aktif katılarak hem doğumda hem de sonrasında eşlerine destekçi olmayı öğreniyor.

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Nurdan Şirin Akgül de eşi İbrahim Akgül'le eğitime katılan anne baba adaylarından biri. Anne adayı Akgül, sürecin çok heyecanlı geçtiğini, burada aldıkları bilgiler ve eğitim sorumlusunun desteğinin inanılmaz rahatlatıcı olduğunu belirterek, "Sadece doğuma hazırlık değil, doğum sonrası destek için de her zaman yanımızda olduklarını söylediler. Süreçten genel olarak çok memnun kaldık, çok güzel bir hizmet. Herkesin faydalanmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.