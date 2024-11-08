Pamukova'da çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüseyinli Mahallesi'nde sulama göleti civarındaki C.G'ye ait ahşap yayla evinde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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