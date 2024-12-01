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        Sakarya'da usta ellerde yetişen kursiyerler, çamuru mutfak eşyalarına dönüştürüyor

        Sakarya'da açılan kursta çamura şekil vermeyi öğrenen kursiyerler, çömlek, kase, testi ve fincan gibi çeşitli ürünler yaparak geleneksel sanatı geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:38
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        Sakarya'da usta ellerde yetişen kursiyerler, çamuru mutfak eşyalarına dönüştürüyor
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        Sakarya'da açılan kursta çamura şekil vermeyi öğrenen kursiyerler, çömlek, kase, testi ve fincan gibi çeşitli ürünler yaparak geleneksel sanatı geleceğe taşıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SAMEK bünyesinde Sakarya Sanat Galerisi'nde hizmet sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, sanatta ihtisaslaşmak isteyenlerin buluşma noktası oluyor.

        Merkezde açılan çamur şekillendirme kursuna katılan kursiyerler, usta ellerden geleneksel sanatın bütün inceliklerini öğreniyor. Toprağın sade ve doğal dokusunu sanatkar ruhuyla işleyen kursiyerler, çamurdan çömlek, kase, testi, fincan ve kurabiyelik gibi çeşitli ürünler yapıyor.

        Eğitimlerin ardından ortaya çıkan eserler, sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen eğitmen Mehmet Hüseyin Karaca, pek çok öğrencisinin kendi iş yerini açıp sanat hayatına adım attığını belirterek, "Kurslara katılan arkadaşlarımız çalışmalarını hala sürdürüyor ve aramızdaki bağlar kopmadan fikir alışverişine devam ediyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımıza da bu sanatı öğretmeye, onların gelişimine destek olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kursları son derece faydalı bulduğunu dile getiren Karaca, insanların burada hem yeni bilgiler öğrendiğini hem de kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu anlattı.

        Gülseren Buldur da bu yıl ikinci kez kursa katıldığını belirterek, hem yeni şeyler öğrendiğini hem de günlük hayatın temposundan bir nebze olsun uzaklaştıklarını kaydetti.

        Feyza Cihan da kursa ilk kez katılım gösterdiğini, şu an masaüstü çalışmalara odaklandığını, ilerleyen zamanlarda tornada da kendini geliştirmek istediğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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