Toyota Boshoku Türkiye'ye "Engelli Dostu İş Yeri Belgesi" verildi

Toyota Boshoku Türkiye, engelli istihdamına sunduğu katkılardan dolayı "Engelli Dostu İş Yeri Belgesi" almaya hak kazandı.

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şirketin Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında düzenlenen törende konuşan Vali Rahmi Doğan, her geçen gün büyüyen sanayisiyle dikkati çeken kentte bu yılın 11 ayında İŞKUR aracılığıyla 1150 engelli bireyin istihdam edildiğini bildirdi.

Doğan, 4 bin engelli bireyin işe alındığı kentte engelli çalıştırma zorunluluğu bulunan iş yeri sayısının 507'ye yükseldiğini aktararak, "Unutmamak gerekir ki çalışma hakkı, insanın yaşamını sürdürebilmesi için temel insan hakkıdır. Çalışma hakkı, yaşama hakkıyla da doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla engelsiz istihdam sağlayan, engelli dostu şirketimize ve yöneticilerine duyarlılıkları ve engelli bireylere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şirketimiz, engelli istihdamını insani görev olarak değerlendirmektedir" Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak da fabrikalarında aralarında engelli bireylerin de bulunduğu 910 personel olduğunu belirterek, İş Kanunu gereğince çalıştırmaları gereken engelli kontenjanı 27 olduğu halde şirketlerinin 11 engelli işçiyi fazladan istihdam ettiğini kaydetti.

Konak, şirketlerinin engelli kişilere istihdam fırsatı vererek fabrikanın bütün alanlarına ulaşılabilirliği temin ettiğini aktararak, şöyle devam etti: "Ayrıca şirketimiz, tekerlekli sandalyeyle çalışabilecek olan ortopedik engellilere de servis tahsis ederek, onları istihdama katmak için özel donanımlı araçlarla ikametlerinden almak suretiyle servis imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla şirketimiz engelli istihdamını kanuni zorunluluk olarak değil de insani görev olarak değerlendirmektedir. Şirketimizin engelli dostu iş yeri olarak değerlendirilmesi bizim için gurur kaynağı olmuştur."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burak Erken ise şehirdeki tüm kamu alanlarının, yolların, toplu taşıma araçlarının ve kamu hizmetlerinin engelli dostu olmasına önem verdiklerini vurguladı. Engelli bireylerin sadece çalışma hayatına değil, aynı zamanda sosyal hayata da aktif şekilde katılabilmesi için tüm altyapının sağlanması gerektiğini belirten Erken, "Bir şehir ne kadar engelli dostu olursa o şehirde yaşayan herkes daha huzurlu ve mutlu olur. Engelli bireylerimizin iş gücüne katılımını sağlayacak her adım, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur." açıklamasında bulundu.