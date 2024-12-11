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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Aralık'ta AK Parti Sakarya 8. Olağan Kongresine katılmak için geleceği kentte hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya ziyareti öncesi hazırlıklar sürüyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Aralık'ta AK Parti Sakarya 8. Olağan Kongresine katılmak için geleceği kentte hazırlıklar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sakarya'da en güzel şekilde ağırlayacaklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız için Sakarya'nın ayrı bir yeri var. Hasret bitiyor ve biz de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. İlgili yerlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli incelemeleri yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızı Sakarya'mıza yakışır şekilde ağırlayacağız. Tüm Sakarya’mızı 13 Aralık Cuma günü Serdivan Spor Salonu’na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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