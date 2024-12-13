Sakarya'da 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan Zekiye Uzunoğlu'ndan (83) haber alamayan yakınları, yaşlı kadının evine gitti.
Uzunoğlu'nun banyoda hareketsiz halde bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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