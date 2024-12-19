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        Sakarya'da öğrenciler roman kahramanları ve mekanlarını okulda canlandırdı

        Sakarya'da lise öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanları ve mekanlarını okul ortamına taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:32
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        Sakarya'da öğrenciler roman kahramanları ve mekanlarını okulda canlandırdı
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        Sakarya'da lise öğrencileri, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanları ve mekanlarını okul ortamına taşıdı.

        Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde romanların daha iyi anlaşılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi.

        Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde öğrenciler, romanlarındaki kahramanların kostümlerini giydi, kendi imkanlarıyla kitaplardaki mekanları okulda dekore etti.

        Okunan romanların daha iyi anlaşılması, öğrencilerin empati ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

        Okulda düzenlenen söyleşi ve panellere katılan, yazarlarla bir araya gelen öğrencilerin mini konser verdiği ve resim sergisinin yer aldığı festival sona erdi.

        - "Gelen yorumlar bizi çok mutlu etti"

        Okul müdürü Canan Başer Borlukçu, AA muhabirine, Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserlerin öğrenciler tarafından okunup analiz edildiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de bu önemli bir mevzu, okuma kültürünü geliştirmek. Öğrenciler arasında okumanın yaygınlaştırılması amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Aynı zamanda bu çalışmaya da hizmet ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerin okudukları ve analiz ettikleri karakterlerin kıyafetlerini giydiklerini ve zaman zaman canlandırma da yaptıklarını anlatan Borlukçu, öğrencilerin dekorları da kendi hayal güçleriyle oluşturduğunu söyledi.

        Borlukçu, festivalin başta öğrenciler ve öğretmenlerin emekleriyle gerçekleştiğini dile getirerek, Türkiye'de bu çalışmayı ilk kez kendilerinin başlattıklarını ve diğer okullara da örnek olduklarını kaydetti.

        Festivalin ilk yapıldığı dönemde bazı olumsuz tepkiler oluştuğunu aktaran Borlukçu, "O dönem içeriği çok anlaşılmamıştı. Geçmiş yıllarda yapılan yorumları da baz alarak, mümkün olduğunca insanların olumsuz eleştirilerine maruz kalmayacak şekilde önlem aldık. Bu yıl baktığımızda hiçbir olumsuz yorum görmedik. Her şey yolunda gitti, gelen yorumlar bizi çok mutlu etti. Sadece okulumuzun değil, Sakarya'nın tanıtımı açısından da çok güzel festival oldu." diye konuştu.

        - "Festival çok kapsamlı bir organizasyon"

        Edebiyat öğretmeni Ercan Yılmaz da festivalin okulun bir klasiği haline geldiğini belirterek, bu vesileyle Türkiye'deki birçok okulda festival düzenlenmesinin, öğrencilerin kitaplarla buluşmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Yılmaz, festivalin çok kapsamlı bir organizasyon olduğunu, bu tür güzelliklerin yayılmasını istediklerini dile getirerek, festivalde asıl emeğin öğrencilerin olduğunu kaydetti.

        Okulda bunun dışında da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, festivali romanlardaki tüm etkenlerle yansıtmaya çalıştıklarını, bundan da keyif aldıklarını sözlerine ekledi.

        Öğrenci Emin Çelik ise festival hazırlıklarının yaklaşık 4 ay sürdüğünü, gece gündüz okul koridorlarında dekor oluşturduklarını anlattı.

        Çelik, bu tür etkinliklerle kendilerini geliştirdiklerini, sosyal yönlerini de güçlendirdiklerini dile getirdi.

        Öğrenci Ebrar Gürel, derslerini aksatmadan hazırlıkları tamamladıklarını, bu tür etkinliklerin kişisel gelişimleri için önem arz ettiğini söyledi.

        Öğrenci Zümra Gürsoy da bu tür çalışmalarda hayal kurmayı öğrendiklerini kaydederek, "Bir hayalin ışığında geldik bu noktaya kadar. Hayal kurmayı yaptıklarımızla öğreniyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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