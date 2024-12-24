Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Türk İslam Sanatında Geometrik Desenler" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Türk İslam Sanatında Geometrik Desenler" etkinliği düzenlendi.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Çakmak, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Frit Amfisi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, geometrik mimarisiyle öne çıkan camiler ve yapıldıkları dönemlere ilişkin bilgileri aktardı.

        - SAÜ'de "Tütünün Zararları" tiyatro oyunu sahnelendi

        SAÜ Tiyatro Topluluğu, Anton Çehov'un "Tütünün Zararları" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşturdu.

        Esprili girişle başlayan tiyatro gösterisi, konuşmacı formatında ilerledi. Her sahnede farklı hikayeler ele alınırken, anlatıcı tütünün zararlarından çok, eşinin kendisine verdiği zararlardan bahsetti.

        Dört sahneden oluşan oyunun ilk sahnesinde dişçi ve hasta arasındaki diyalog, ikinci sahnede patron ve hizmetçi ilişkisi işlendi.

        - SAÜ'de "Zirve SKY" etkinliği düzenlendi

        SAÜ ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) düzenlenen "Zirve SKY" etkinliği, Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

        Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ve SAÜ Öğrenci Topluluğunca yapılan etkinliğin ilk oturumunda, FADA AR-GE Merkezi Yöneticisi Esmanur Kılıç ve LEVELUP kurucusu Onur Yılmaz, ikinci oturumunda Karmetal robotik mühendisi Sedanur Kırcı ve 2K Welding üretim planlama yöneticisi Uğur Tekeoğlu, üçüncü oturumunda ise Başak pazarlama yöneticisi Taner Tosun, Tırsan insan kaynakları uzmanı Mert Ökcün ve SmileGo pazarlama ve satış uzmanı Yunus Emre Saatçi bilgilerini aktardı.

        - SAÜ'de "Küçük Detaylar Büyük Hikayeler" sergisi düzenlendi

        Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde "Küçük Detaylar Büyük Hikayeler" sergisi açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ öğrencisi Merve Germiş Şen, sergideki eserlerin yüksek lisans işlerinden oluştuğunu belirtti. Çalışmalardan 7'sini İsmet Özel'in "Bir Yusuf Masalı" eserinin tasvirinden ortaya çıktığını anlatarak, sergide Selçuklu döneminden eserlerin de bulunduğunu kaydetti.

        Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Teğmenler için karar günü 16 Ocak
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Şehit teğmenin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan "sahte yüzbaş...
        Şehit teğmenin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan "sahte yüzbaş...
        Sakarya Valisi Doğan'dan esnaf ziyareti
        Sakarya Valisi Doğan'dan esnaf ziyareti
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'da kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Salim usta, 52 yıldır ot süpürge üretiyor
        Salim usta, 52 yıldır ot süpürge üretiyor