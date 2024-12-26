Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çevreyolu Güneşler mevkisinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Seher B'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü K.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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