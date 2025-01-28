Devlet desteğiyle işletmesini büyüterek istihdamı artırdı

Sakarya'da ekolojik sebze ve meyve ürünleri işleme fabrikası kuran Erhan Fidan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle işini büyüttü.

Arifiye ilçesinde 2007 yılında fabrika açan Fidan, 2 yıl önce TKDK'nin hibe desteğine başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Fidan, aldığı destekle fabrikasını büyüterek çalışan sayısını 10'dan 45'e yükseltti.

Fidan'ın son teknoloji makine ve ekipman alımıyla güçlendirdiği fabrikanın elektrik enerjisi de çatıya kurulan güneş enerji santrallerinden sağlanıyor.

Fabrikada işlenen ürünler, Türkiye genelindeki marketlere gönderiliyor.

- "Kırsal kalkınma desteklerinden memnunuz"

İşletme sahibi Erhan Fidan, AA muhabirine, devlet desteğiyle işletmesini büyüterek istihdamı artırdığını söyledi.

Fidan, hibe desteğiyle hem makine ve ekipman alımı hem de elektrik üretimi için çatıya güneş enerji santralleri kurulumu gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kırsal kalkınma desteklerinin önemine işaret eden Fidan, "Devletin sağladığı bu desteklerden çok memnunuz. Devlet bize destek veriyor, biz de bunun karşısında istihdam sağlıyoruz. Hem çiftçilik yapıyoruz hem ekiyoruz hem de ektiriyoruz. Yazın farklı, kışın farklı ürünler yapıyoruz. Ulusal marketlere tedarikçilik yapıyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.