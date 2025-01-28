Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Devlet desteğiyle işletmesini büyüterek istihdamı artırdı

        Sakarya'da ekolojik sebze ve meyve ürünleri işleme fabrikası kuran Erhan Fidan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle işini büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle işletmesini büyüterek istihdamı artırdı
        ABONE OL

        Sakarya'da ekolojik sebze ve meyve ürünleri işleme fabrikası kuran Erhan Fidan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle işini büyüttü.

        Arifiye ilçesinde 2007 yılında fabrika açan Fidan, 2 yıl önce TKDK'nin hibe desteğine başvurdu.

        Başvurusu kabul edilen Fidan, aldığı destekle fabrikasını büyüterek çalışan sayısını 10'dan 45'e yükseltti.

        Fidan'ın son teknoloji makine ve ekipman alımıyla güçlendirdiği fabrikanın elektrik enerjisi de çatıya kurulan güneş enerji santrallerinden sağlanıyor.

        Fabrikada işlenen ürünler, Türkiye genelindeki marketlere gönderiliyor.

        - "Kırsal kalkınma desteklerinden memnunuz"

        İşletme sahibi Erhan Fidan, AA muhabirine, devlet desteğiyle işletmesini büyüterek istihdamı artırdığını söyledi.

        Fidan, hibe desteğiyle hem makine ve ekipman alımı hem de elektrik üretimi için çatıya güneş enerji santralleri kurulumu gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Kırsal kalkınma desteklerinin önemine işaret eden Fidan, "Devletin sağladığı bu desteklerden çok memnunuz. Devlet bize destek veriyor, biz de bunun karşısında istihdam sağlıyoruz. Hem çiftçilik yapıyoruz hem ekiyoruz hem de ektiriyoruz. Yazın farklı, kışın farklı ürünler yapıyoruz. Ulusal marketlere tedarikçilik yapıyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları

        Benzer Haberler

        Sakarya'da yaralı domuza eziyet eden 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı
        Sakarya'da yaralı domuza eziyet eden 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı
        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından
        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sakarya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Çoban'ı transfer etti
        Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Çoban'ı transfer etti
        Sakarya itfaiyesi, yangın anında yapılması gerekenleri video ile anlattı
        Sakarya itfaiyesi, yangın anında yapılması gerekenleri video ile anlattı