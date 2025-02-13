Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Alemdar, tüm ilçelerde olduğu gibi Kaynarca'nın da geleceği için her alanda gayretle çalıştıklarını belirterek, "Kaynarca'mıza modern kapalı spor salonu inşa edeceğiz. Yine ilçemize sosyal yaşamın kalbi olacak bölgesel park kazandırmayı hedefliyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız da ilçemizin ihtiyacı olan lokasyonlarda hızla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Alemdar, MHP Kaynarca İlçe Başkanlığına, Belediye Başkanı Kadir Yazgan'a ve Muhtarlar Derneği Başkanı Şafak Altıntaş'a ziyaretler gerçekleştirdi.

- Oryantiring Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Oryantiring Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakalara, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya Spor Lisesi, Bursa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi, Sakarya Anadolu Lisesi, Şehit Yılmaz Ercan Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Zehra Akkoç Anadolu Lisesi'nden 95 öğrenci katıldı.

- SUBÜ'lü öğrenciler iş deneyimi kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'nda toplam 1466 SUBÜ öğrencisi +1 Eğitim Modeli kapsamında tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, her eğitim düzeyindeki bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyor. Eğitimlerinin yanı sıra kariyer planlaması yapabilen öğrenciler, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına sahip oluyor.

- Serdivan Deresi 2. kısım taşkın koruma tesisi yapıldı