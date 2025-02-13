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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:56
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Ziyarette konuşan Alemdar, tüm ilçelerde olduğu gibi Kaynarca'nın da geleceği için her alanda gayretle çalıştıklarını belirterek, "Kaynarca'mıza modern kapalı spor salonu inşa edeceğiz. Yine ilçemize sosyal yaşamın kalbi olacak bölgesel park kazandırmayı hedefliyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız da ilçemizin ihtiyacı olan lokasyonlarda hızla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, MHP Kaynarca İlçe Başkanlığına, Belediye Başkanı Kadir Yazgan'a ve Muhtarlar Derneği Başkanı Şafak Altıntaş'a ziyaretler gerçekleştirdi.

        - Oryantiring Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Oryantiring Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakalara, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakarya Spor Lisesi, Bursa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi, Sakarya Anadolu Lisesi, Şehit Yılmaz Ercan Anadolu Lisesi ve İbn-i Sina Zehra Akkoç Anadolu Lisesi'nden 95 öğrenci katıldı.

        - SUBÜ'lü öğrenciler iş deneyimi kazandı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı'nda toplam 1466 SUBÜ öğrencisi +1 Eğitim Modeli kapsamında tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, her eğitim düzeyindeki bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyor. Eğitimlerinin yanı sıra kariyer planlaması yapabilen öğrenciler, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına sahip oluyor.

        - Serdivan Deresi 2. kısım taşkın koruma tesisi yapıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı tamamlanan Serdivan Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma tesisiyle ilçe merkezinin taşkın riskinden korunacağını açıkladı.

        DSİ'den yapılan açıklamaya göre, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın koruma ve ıslah çalışmalarıyla çiftçilerin desteklendiği, vatandaşları taşkınların vereceği zarardan korumaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, "Serdivan Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma işi kapsamında kagir duvar, harçlı pere, dere taban blokajı ve 3 çelik yaya köprüsü ile 1040 metre korkuluk yapılmıştır. Projeyle ilçe merkezini taşkın riskine karşı koruma altına aldık." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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