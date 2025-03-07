Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Musa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Musa, burada taziyeleri kabul etti.

Bir süredir tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ali Musa'nın (82) cenazesi, Erenler ilçesindeki Yazılı Camisi'ne getirildi.

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