Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın vefat eden babası Ali Musa'nın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın vefat eden babası Ali Musa'nın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ali Musa'nın (82) cenazesi, Erenler ilçesindeki Yazılı Camisi'ne getirildi.
Büyükelçi Musa, burada taziyeleri kabul etti.
Ali Musa'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Musa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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