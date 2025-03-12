Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve belediye başkan yardımcılarıyla Darıçayırı ve Paralı mahalleleri arası ulaşımı için hayata geçirilen yol çalışmasında son duruma ilişkin bilgi alan Alemdar, daha sonra İstiklal Caddesi'nde sürdürülen altyapı, üstyapı, yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.

Alternatif grup yolunu da yerinde inceleyen Alemdar, "Bölge halkının uzun süredir gündeminde olan alternatif grup yolu projesiyle güvenli ve konforlu ulaşımı ilçe belediyemizle Karasu'ya kazandırıyoruz. Olumsuz hava şartlarında tehlike arz eden grup yoluna alternatif bir ulaşım sağlayarak kesintisiz ulaşımı bölge halkımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Alemdar, Karasu Belediyesi'nin ilçeye yeni bir giriş kazandırdığını anlatarak, büyükşehir-ilçe belediyesi ayırt etmeden, hizmet anlayışıyla turizm ilçesi Karasu'yu daha güzel hale getireceklerini kaydetti.

- Kocaali'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Haluk Koç, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, protokol üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Törende şiirler okundu, tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program sonunda Koç ve Yüzücü, ilçe genelinde yapılan çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyelerini verdi.

- Geyve'de tasavvuf konseri ve gölge oyunları etkinliği düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, ramazan kültür takvimi kapsamında Geyve ilçesinde tasavvuf dinletisi ve Seçkin Bayramoğlu'nun Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen etkinlik, Kent Orkestrası'nın özel ramazan repertuvarı ile başladı.