Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu ilçesini ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu ilçesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve belediye başkan yardımcılarıyla Darıçayırı ve Paralı mahalleleri arası ulaşımı için hayata geçirilen yol çalışmasında son duruma ilişkin bilgi alan Alemdar, daha sonra İstiklal Caddesi'nde sürdürülen altyapı, üstyapı, yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi.
Alternatif grup yolunu da yerinde inceleyen Alemdar, "Bölge halkının uzun süredir gündeminde olan alternatif grup yolu projesiyle güvenli ve konforlu ulaşımı ilçe belediyemizle Karasu'ya kazandırıyoruz. Olumsuz hava şartlarında tehlike arz eden grup yoluna alternatif bir ulaşım sağlayarak kesintisiz ulaşımı bölge halkımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.
Alemdar, Karasu Belediyesi'nin ilçeye yeni bir giriş kazandırdığını anlatarak, büyükşehir-ilçe belediyesi ayırt etmeden, hizmet anlayışıyla turizm ilçesi Karasu'yu daha güzel hale getireceklerini kaydetti.
- Kocaali'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Haluk Koç, Belediye Başkanı Turan Yüzücü, protokol üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.
Törende şiirler okundu, tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Program sonunda Koç ve Yüzücü, ilçe genelinde yapılan çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere hediyelerini verdi.
- Geyve'de tasavvuf konseri ve gölge oyunları etkinliği düzenlendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesince, ramazan kültür takvimi kapsamında Geyve ilçesinde tasavvuf dinletisi ve Seçkin Bayramoğlu'nun Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen etkinlik, Kent Orkestrası'nın özel ramazan repertuvarı ile başladı.
Tasavvuf müziğinin seçkin eserlerini icra eden orkestra, izleyenleri huzur dolu bir yolculuğa çıkarırken, enstrümanların eşlik ettiği ilahiler 11 ayın sultanında oluşan manevi atmosferi daha da güçlendirdi.
Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu ise Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyaloglarıyla çocukları eğlendirdi.
- ÇEMATEM hizmetlerini sürdürüyor
Sakarya Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), yaklaşık 2 yıldır çocuk ve ergenlerin bağımlılıkla mücadele ve tedavisinde önemli rol üstleniyor.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan merkez, psikolog ve çocuk gelişimi uzmanlarıyla, bireysel ve grup terapileri gerçekleştirerek, poliklinik, yatak kapasitesi bulunan yataklı tedavi, ayakta rehabilitasyon ve uzaktan görüntülü değerlendirmeyle kapsamlı hizmet veriyor.
Türkiye'de ÇEMATEM bulunan 24 ilden birisi olan Sakarya'daki kompleks, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tolga Tunagür'ün sorumluluğunda psikolog, çocuk gelişim ve sosyal hizmet uzmanı, 7 hemşire, 8 güvenlik personeli ve 2 temizlik personelinden oluşan kadro ile hizmet veriyor.
Uzmanlarla gerçekleştirilen bireysel ve grup terapileriyle, hastalara Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitimi (SAMBA) veriliyor, merkezde bulunan resim ve müzik atölyesi, spor odaları, hobi bahçesi, voleybol/basketbol sahası, kütüphane, etkinlik alanı, yemekhane ve görüşme odaları ile sosyal alanlarla da hastalara tedavi sürecinde destekleyici imkanlar sağlanıyor.
Ailelerin hastalara doğru yaklaşım sergilemesi ve farkındalık oluşturulması için sosyal hizmet uzmanları, hasta aileleriyle bire bir görüşme sağlayarak tedavi sonrası eğitim, sosyal ve iş hayatı planlamaları için ilgili kurumlarla işbirliği yapıyor.
Türkiye genelindeki hastalara hizmet sunmak amacıyla uzaktan görüntülü değerlendirme sistemiyle de danışmanlık hizmeti verilen ÇEMATEM'de, teknoloji ve internet bağımlılığı konusunda da danışmanlık sağlanıyor.
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