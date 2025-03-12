Sakarya'da yön levhasına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin yön levhası direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kamyonetin yön levhası direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde seyreden S.Y. idaresindeki 16 Z 6745 plakalı kamyonet, Yukarıkirazca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yön tabelasının direğine çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan sürücü S.Y. ile yanındaki S.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü S.Y. ile S.B. hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.