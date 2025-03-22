İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan'ın annesinin cenazesi Sakarya'da defnedildi
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın vefat eden annesi Zahide Arkan'ın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın vefat eden annesi Zahide Arkan'ın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 88 yaşında yaşamını yitiren Zahide Arkan'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne getirildi.
Atilla Arkan, burada taziyeleri kabul etti.
Zahide Arkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Arkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Rekabet Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile vatandaşlar katıldı.
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