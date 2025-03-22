İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan'ın annesinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Törene, Arkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Rekabet Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile vatandaşlar katıldı.

Atilla Arkan, burada taziyeleri kabul etti.

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