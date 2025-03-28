Mavi ve yeşilin buluştuğu Sapanca, Amasra ve Akçakoca bayramı dolu karşılayacak

Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlere yakınlığı, doğası ve turistik tesisleriyle Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Cenevizliler döneminde yapılan kalesiyle, el değmemiş koylarıyla ilgi çeken Bartın'ın Amasra ilçesi ile 33 kilometrelik sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanacak.

Doğal güzellikleri ve turistik tesisleriyle alternatif tatil rotası olan Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Ramazan Bayramı'nı dolu dolu geçirecek.

Ev, villa, tiny house (küçük ev), pansiyon ve balon evleri, bungalov, pansiyon, 5 yıldızlı ve butik otel gibi çeşitli konaklama imkanları sunan ilçe, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Bayram tatili süresince yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi beklenen ilçeye gelecek misafirler, Sapanca Gölü çevresinde yürüyüş, göl bisikletiyle gezinti yaparak, zipline, doğa yürüyüşü ve ata binme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirebilecek.

Tatilciler, son zamanlarda ilgi gören bungalovlarda doğayla iç içe tatilin tadını çıkaracak.

- "Sapanca'da bayram hareketliliği yaşanıyor" Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine, Sapanca'da bayram hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Konaklama anlamında en çok tercih edilen destinasyonların başında Sapanca'nın geldiğini belirten Yılmazer, "Bungalovlarımızda doluluk yüzde 100, 5 yıldızlı otellerde de yüzde 80'i geçmiş durumda. Bayrama kadar yüzde 100'ü bulabilir. Bayram tatilinin 9 güne çıkması büyük avantaj oldu." dedi. Yılmazer, Sapanca'nın, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden tatilci ağırladığını, özellikle doğayla iç içe olmak isteyenlerin bungalovları tercih ettiğini anlatarak, "Tatilciler, hem doğayla iç içe tatil geçirmek hem nostalji hem de mahremiyet içinde yaşamak isterler. Etrafı kapalı olduğu, istedikleri gibi eğlenip kalabildikleri için insanlar bungalovları tercih ediyor. İlçeye gelecek tatilciler, Sapanca Gölü'nün çevresinde yürüyüp göl bisikletiyle gezinti, doğa yürüyüşü yapabilirler. Bol balık yiyebilirler ancak tatilcilerin tercihi daha çok bungalovda dinlenmek, mangal yakmak oluyor." diye konuştu.

- "Amasra'da bayram günlerinde ziyaretçi sayısı üst seviyeye çıkıyor" Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bartın'ın Amasra ilçesinde bayram tatili için hazırlıklar tamamlandı. Rezervasyon yoğunluğu yaşanan ilçedeki konaklama mekanlarında doluluk yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, Helenistik dönemden Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık geçmişiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Ankara ve İstanbul'a yakınlığı ile büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan ilçede her bayram ciddi yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Boran, ilçenin 1945'li yıllarda ev pansiyonculuğunun başladığı ilk tatil merkezlerinden olduğunu dile getirdi.

Boran, yeşilin ve mavinin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan ilçeye gelen turist sayısının sürekli arttığını, bayram günlerinde ziyaretçi sayısının üst seviyeye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Bayram süresince 100 bini aşkın turistin gelmesini bekliyoruz. Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Misafirlerimiz, Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı'nı gezebilir, günübirlik yat gezilerine katılabilir. Yakın köylerimizdeki şelaleleri, sınırlarımız içinde kalan Küre Dağları Milli Parkı'nı görebilirler. Ayrıca hemen yakınımızdaki Safranbolu'yu da görebilirler. Tarihi yaşamak isteyenler, burada 3 bin yıllık tarihi yaşayabilirler. Yine balıkçı lokantalarında misafirlerimiz taze çeşitlerle balık ziyafeti imkanı bulacak." - Akçakoca'nın, nüfusunun 6 katı ziyaretçi ağırlaması bekleniyor Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 33 kilometrelik sahil şeridine sahip Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi, bayram tatilinde çevre il ve ilçelerden tatilcileri ağırlayacak.