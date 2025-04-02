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        Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesislerinde indirim uygulaması başlatıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki göstermek amacıyla belediyeye ait sosyal tesislerde bugüne özel yüzde 20 indirim uygulaması başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:23
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        Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesislerinde indirim uygulaması başlatıldı
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki göstermek amacıyla belediyeye ait sosyal tesislerde bugüne özel yüzde 20 indirim uygulaması başlatıldığını duyurdu.

        Alemdar X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye için üreten, ülkeye en büyük değeri katan esnafa, sanayiciye, üreticiye dönük çağrıların milletin nezdinde bir karşılığı olmadığını belirtti.

        Ülkenin istihdamına katkı sağlayan, çalışan, üreten, emek veren işçinin, esnafın, çiftçinin, sanayici ve girişimcinin her zaman yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, "Bugün ülke ekonomimizi hedef alan uygulama ifade ettiğimiz gibi #BoykotDeğilMilliZarar'dır. Toplumumuzun değerlerini hedef alanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bu vesileyle bugüne özel bir karar aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak, BELPAŞ sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi sosyal tesislerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu karar sonrası 2 Nisan'da geçerli olmak üzere, BELPAŞ'a bağlı Ormanpark, Kentpark, Yenikentpark, Karamanpark, Millet Kıraathanesi, Acarlar Longozu, Nehir Çikolata, Uçak Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi ve Kampüs Öğrenci Lokantası'nda yüzde 20 indirim uygulanmaya başlandı.

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