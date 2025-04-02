Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alemdar'dan "boykot çağrıları"na tepki:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "boykot çağrıları"na tepki göstererek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Alemdar, Çark Caddesi'ni ziyaret ederek burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Üreten ve ülkeye değer katan esnaf ve üreticilerin yanında olduklarını belirten Alemdar, milletin, esnafın yanında olarak boykot çağrılarında gereken cevabı verdiklerini ifade etti.

Alemdar, "boykot çağrıları"nın toplumsal değerleri hedef aldığını vurgulayarak, bu çağrının milli ekonomiye zarar vermekten başka bir şeye hizmet etmediğini belirtti.

Yerli ve milli duruşlarını her zaman koruduklarına değinen Alemdar, şunları kaydetti:

"Milli ekonomimizi zarara uğratmak için yapılan bu boykot çağrısı amacına ulaşamayacaktır. Biz toplumsal bütünlükten, kardeşlikten yanayız. Birlik ve beraberliğimizi, yerli ve milli duruşumuzu her zaman koruyoruz. Türkiye için üreten, ülkemize değer katan herkesin yanındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."