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        Sakarya'da dini nikahlı kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dini nikahlı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 05:03 Güncelleme: 06.04.2025 - 05:03
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        Sakarya'da dini nikahlı kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dini nikahlı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Kirişhane Mahallesi'nde A.Ç. (33) ile dini nikahlı oldukları öğrenilen kocası M.B. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, M.B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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