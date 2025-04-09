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        Elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:37
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        Elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden A.M. idaresindeki elektrikli bisiklet, yaya F.E.A'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü ve yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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