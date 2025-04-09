Elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde elektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada iki kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde seyreden A.M. idaresindeki elektrikli bisiklet, yaya F.E.A'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü ve yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.