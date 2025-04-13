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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:46
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Egemen Savran, Azem Zorlu

        Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 73 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid (Dk. 90+3 Batuhan Çakır), Ozegovic (Dk. 86 Oğuzhan Çapar), Emre Demir (Dk. 73 Kabov), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Burak Çoban (Dk. 86 Emircan Altıntaş)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Sequeirra (Dk. 81 Efe Sayhan), Mete Kaan Demir (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Denic (Dk. 81 Furkan Mehmet Doğan), Kitsiou, Murat Akça, Del Valle (Dk. 69 Mustafa Pektemek), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Tarık Tekdal, Eze

        Gol: Dk. 62 Emre Demir (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Bülent Uzun, Dk. 17 Kahraman Demirtaş, Dk. 65 Ozegovic, Dk. 72 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 58 Mesut Özdemir, Dk. 80 Mete Kaan Demir, Dk. 90+1 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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