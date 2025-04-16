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        Farklı ülkelerden geleneksel halk dansları Sakarya'da düzenlenecek festivalde sergilenecek

        Sakarya, farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği festivale ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:24
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        Farklı ülkelerden geleneksel halk dansları Sakarya'da düzenlenecek festivalde sergilenecek
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        Sakarya, farklı ülkelerden geleneksel halk danslarının sergileneceği festivale ev sahipliği yapacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 22-24 Nisan tarihlerinde Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali düzenlenecek.

        Sakarya Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali ile Egemenlik Haftası Halk Oyunları Şöleni birleştirilerek daha etkin uluslararası organizasyona dönüştürülen festival ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kentte farklı ülke ve milletlerden gelen çocuklarla kutlanacak.

        Sakarya Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi, Arifiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile Sakarya Folklor Araştırma ve Tanıtma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek festivale 8 ülkeden dans ekipleri katılacak.

        Bosna Hersek, Gagavuzya, Kırım, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Polonya'dan halk oyunları topluluklarının yer alacağı festivalde Sakarya'yı temsilen üç grup ile Sakarya Folklor Araştırma ve Tanıtma Derneğine bağlı topluluklar gösteri sunacak.

        Dans ekiplerinin kültürlerinden örnekler sergileyeceği festival, 22 Nisan'da kortej yürüyüşüyle başlayacak. Katılımcıların 3 gün boyunca halk dansları gösterileri sunacağı festival, 24 Nisan'da kapanış töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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