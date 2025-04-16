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        Sakarya'da motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:02
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        Sakarya'da motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Güneşler Mahallesi Karasu Yolu Caddesi'nde seyreden C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet ile S.S'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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