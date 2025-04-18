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        Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:20
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        Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü'nün (33) üst ve adreslerinde yapılan aramalarda 590 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 727 tabanca fişeği, av tüfeği, 6 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan M.Ç. ve E.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ç.Ü. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Şüpheli K.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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