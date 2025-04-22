Sakarya'da motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamera ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelemeleri sonucu kaçan otomobil sürücüsünün yerini belirledi. H.B, Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandı, kazaya karışan otomobil de adreste bulundu.

H.B. kazanın ardından kaçtı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

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