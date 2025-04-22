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        Sakarya'da motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:20
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        Sakarya'da motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        H.B. (38) idaresindeki otomobil, Karasu-Kocaali yolu Küçükkarasu mevkisinde Ercüment Murat Solmaz'ın (21) kullandığı 06 FDM 778 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        H.B. kazanın ardından kaçtı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamera ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelemeleri sonucu kaçan otomobil sürücüsünün yerini belirledi. H.B, Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandı, kazaya karışan otomobil de adreste bulundu.

        Gözaltına alınan H.B'nin sağlık kontrolünde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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