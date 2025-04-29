Sakarya'da simit fırınında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fırında hasara neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir simit fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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