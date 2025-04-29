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        Sakarya'da simit fırınında çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir simit fırınında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:05
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        Sakarya'da simit fırınında çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir simit fırınında çıkan yangın söndürüldü.

        Atatürk Bulvarı üzerindeki bir simit fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fırında hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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