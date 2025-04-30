Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 3 ilçede Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) açılacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Serdivan Yazlık Aile Sağlığı Merkezinin hizmete açılmasının ardından Arifiye, Karasu ve Kocaali ilçelerinde yapımı süren ASM binalarının inşaatlarında sona gelindiği belirtildi.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Arifiye ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Alemdar, Atatürk Caddesi'ndeki ulaşım başta olmak üzere altyapı ve üstyapı yenileme planlaması ile kadınlara ve gençlere yönelik projelere değindi.

Arifiye'ye gençlik merkezi ve yüzme havuzu kazandıracaklarını aktaran Alemdar, "İlçemize bir gençlik merkezi ve bir yüzme havuzu kazandırıyoruz. Atatürk Caddesi projemiz de Arifiye'ye yakışır bir proje olacak. Önümüzdeki cuma günü altyapıdan kazmayı vurarak başlıyoruz." ifadelerini kullandı.