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        Sakarya'da bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:53
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        Sakarya'da bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu
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        Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı odada ölü bulundu.

        Şenol Kamış Meydanı mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu binadan kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf binayı kontrol etti.

        Binanın üçüncü katına çıkan esnaf, buradaki bir odada yalnız yaşayan Selami Kara’yı (65) hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Geyve Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ön incelemelerde Kara’nın 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.

        Kara’nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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